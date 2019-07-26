Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 62,20 - 63,70 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Снижение инфляционных рисков и желание повысить внимание инвесторов к ОФЗ оказали положительное влияние на российскую валюту, сообщается в комментарии по валютному рынку Уральского Банка Реконструкции и Развития.

"Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения Центробанком ключевой ставки. В одну корзину сыграл рост ожиданий на первое с 2015 года снижение ставки ФРС, что оказало благоприятное влияние на рубль и другие ЕМ-валюты. Сейчас в центре внимания инвесторов ситуация в Персидском заливе. Попытки Ирана помешать движению танкеров пока несущественно повлияли на стоимость "черного золота". Сланцевая нефть США компенсирует перебои с поставками из Ирана. Перемирие между США и Китаем (хотя и временное) оказывает положительное влияние на нефть и драгоценные металлы. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 62,20 - 63,70 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.