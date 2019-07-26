.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Газпром отыграл краткосрочный потенциал роста - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 июля 2019 года 12:56
Газпром отыграл краткосрочный потенциал роста - ITI Capital
"В четверг Газпром разместил через биржу 693,6 млн своих акций (2,93% капитала), принадлежащих его дочерним компаниям Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited. Цена размещения составила 200,5 руб./акция. против 218,5 руб./акция на закрытии торгов в четверг. Было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб. Мы закрываем торговую идею по покупке акций Газпрома от 25.07.2019 с результатом +10,6%, так как цена достигла целевого уровня, и мы ожидаем, что она будет удерживаться в нижнем коридоре 220-230 руб./акция в краткосрочной перспективе", - отмечается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
26 июля 2019 года 14:38
Рынок облигаций с нетерпением ждал заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Обновленная стратегия обнародования дальнейшей политики и планы более конкретных действий в сентябре предотвратили разочарование инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. "После мягкой риторики... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:45
Сегодня инвесторы ждут предварительных данных по ВВП США за второй квартал (они выйдут в 15:30 мск). Вероятнее всего, эта статистика даст регулятору основания лишь для довольно умеренного снижения ставки федеральных фондов - не более чем на 25 б. п., отмечается в комментарии Sberbank... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:22
На рынке золота сохраняется высокая волатильность в связи с ожиданиями дальнейшего смягчения политики ключевыми центробанками мира и по-прежнему сильными экономическими показателями, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки золота выросли после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.26 июля 2019 года 11:47
"Во втором полугодии 2019 г. мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства. Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:52
"Нефть вновь предпринимает попытки к росту, но, на наш взгляд, вряд ли ей удастся закрепиться выше 64 долл./барр. в пятницу без сильной новостной поддержки. Скорее локальная проторговка вверх этого уровня возможна на следующей неделе перед заседанием ФРС. А сегодня оставляем диапазон 62-64... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:42
Вероятно восстановление котировок Brent в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель - БКС
Ключевыми темами на рынке нефти остаются напряженность на Среднем востоке из-за конфликта между Ираном и США, а также риски замедления мирового спроса на нефть из-за слабости экономики, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Российские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на телеканал Fox News о... читать дальше
.26 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 июля 2019 года 09:29
"В пятницу, 26 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1148 после выраженной волатильности днем ранее. В четверг, евро "отжался" от 2-месячного минимума, достигнутого по ходу сессии после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.