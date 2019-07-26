Газпром отыграл краткосрочный потенциал роста - ITI Capital

"В четверг Газпром разместил через биржу 693,6 млн своих акций (2,93% капитала), принадлежащих его дочерним компаниям Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited. Цена размещения составила 200,5 руб./акция. против 218,5 руб./акция на закрытии торгов в четверг. Было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб. Мы закрываем торговую идею по покупке акций Газпрома от 25.07.2019 с результатом +10,6%, так как цена достигла целевого уровня, и мы ожидаем, что она будет удерживаться в нижнем коридоре 220-230 руб./акция в краткосрочной перспективе", - отмечается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

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