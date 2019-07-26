Акции металлургических компаний останутся в лидерах рынка по дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"

Акции компаний останутся в лидерах рынка по дивидендной доходности, а курсовой рост их стоимости будет реализовываться через внутренние драйверы - инвестпроекты, сообщается в обзоре ИК "Велес Капитал".

"Российские металлурги проходят 2019 г. под влиянием коррекции цен на мировом рынке стали после перегрева в I половине 2018 г. Политика протекционизма со стороны ЕС и США, которая была активизирована в 2018 г., а также торговый конфликт США и Китая продолжают оказывать огромное влияние на рыночную конъюнктуру. Сужение спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы оказывает давление на рентабельность сектора. Тем не менее, на наш взгляд, российские металлурги по-прежнему являются привлекательными объектами для инвестиций. Мы ожидаем, что акции компаний останутся в лидерах рынка по дивидендной доходности, а курсовой рост их стоимости будет реализовываться через внутренние драйверы - инвестпроекты: большинство представителей сектора объявили о начале инвестиционного цикла в 2019 г.", - пишет в комментарии специалист ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.