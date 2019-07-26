Ждем снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п., до 7,25% - "Уралсиб"

"Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, и мы ждем ее снижения на 25 б.п., до 7,25%. Главный аргумент сейчас – не столько резкое замедление роста цен в июне, когда годовая инфляция опустилась до 4,7%, а мягкая риторика по итогам предыдущего заседания – регулятор тогда отказался от формулировки про сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Теперь главная цель политики заключается в переходе к нейтральной ключевой ставке к середине следующего года. Замедление же инфляции в июне лишь должно позволить сдвинуть снижение на более близкий срок. Замедление инфляции в июне отчасти было вызвано более ранним, чем обычно, сезонным снижением цен на овощи и фрукты, так что до сентября годовая инфляция может оставаться вблизи 4,7% или даже немного вырасти. Также сохраняются инфляционные риски, связанные с бюджетной сферой. Это относится не только к неопределенности относительно расходования средств ФНБ, но и к ожидаемому росту расходов на национальные проекты до конца года. Тем не менее, шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки до конца года остаются", - отмечает в обзоре корпорации "Уралсиб" аналитик Ольга Стерина.

.

Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России