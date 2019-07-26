Во втором полугодии 2019 г. ожидаем роста цен на сталь - ИК "Велес Капитал"

"Во втором полугодии 2019 г. мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства. Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему ожидаем снижения их средних значений на 12% и 7% в 2019-2020 гг. соответственно. Наши прогнозы основаны на том, что одновременное существование благоприятных факторов, которые обусловили резкий рост рентабельности металлургов в I половине 2018 г., маловероятно и последующее снижение цен является закономерным итогом. В своих прогнозах мы исходим из нескольких предпосылок: 1) меры Китая по сокращению угольных и металлургических мощностей будут иметь ограниченный характер, так как многие производители уже модернизировали производства для соответствия стандартам; 2) протекционизм и торговые войны продолжат оказывать давление на цены. Мы с осторожностью смотрим на сектор, так как влияние экономики Китая, которая последние месяцы демонстрирует неудовлетворительные результаты, на мировую металлургическую отрасль огромно, а последствия торговых войн могут быть недооценены", - отмечает в комментарии специалист ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.