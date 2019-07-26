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26 июля 2019 года 11:22
Ожидаем, что ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. - Райффайзенбанк
"На заседании ЦБ в пятницу, 26 июля, ожидаем, что ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п." - говорится в обзоре Райффайзенбанка. "На сегодняшнем заседании ЦБ мы ожидаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. Среди основных причин для продолжения смягчения мы видим следующее: 1) дезинфляция проходит заметными темпами (инфляция будет ниже 4,5% г./г. в конце года); 2) ФРС дает "голубиные" сигналы и вскоре снизит ставку; 3) риски внешнего сектора минимальны (торговая война/санкции). Регулятор заявлял, что также будет рассматривать снижение ставки и на 50 б.п., но мы не видим в этом особой необходимости. Такой шаг мог бы стать ответом на существенные позитивные изменения с прошлого заседания, чего, на наш взгляд, все же не произошло. При этом возрастает вероятность еще одного снижения ставки до конца года. Так, два прошлых ее повышения (в конце 2018 г.) были проведены с целью противостоять ряду негативных явлений: 1) усиление санкционных рисков; 2) повышение НДС в начале этого года, что могло внести существенный вклад в ускорение инфляции; 3) ФРС была готова к продолжению ужесточения своей монетарной политики. Однако в итоге ни один из этих факторов не реализовал свой негативный потенциал: ужесточения санкций не последовало, а эффект от НДС оказался у нижней границы диапазона ожиданий ЦБ и в итоге не помешал инфляции быстро снизиться. Исходя из этого, ЦБ, как минимум, должен был бы вернуть ставку на уровень, который был до угрозы реализации этих рисков (т.е. 7,25%) - чего от регулятора и ожидают сегодня. При этом ситуация (по сравнению с июлем-августом прошлого года) даже улучшилась, в том числе по причине смены направления политики ФРС. Поэтому пространство для смягчения политики ЦБ РФ сохраняется не только в этом, но и в следующем году. Тем не менее, мы не ждем, что снижения ставки будут резкими, при инфляции в 4% (такой уровень, при прочих равных, должен сложиться в 2020 г.) ЦБ будет придерживаться ранее анонсированного уровня реальной ставки в 2,5-3%, т.е. номинальная ключевая ставка будет находиться в пределах 6,5-7% (близость к верхнему/нижнему значению, как мы полагаем, будет определяться балансом внешних рисков, а также политикой российских властей в отношении использования ФНБ)", - отмечают в обзоре аналитики Райффайзенбанка.
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.25 июля 2019 года 17:25
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