Интерес к бондам ЕМ не ослабевает и достиг месячного максимума - БКС

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Интерес к облигациям развивающихся рынков (ЕМ) в течение недели, завершившейся 24 июля 2019 года, достиг месячного максимума, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом акции ЕМ по-прежнему находились в аутсайдерах.

В результате, как сообщается в обзоре, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $55 млн против нулевого показателя неделей ранее, по данным EPFR Global.

"По всей видимости, единственной идеей для инвестиций в активы развивающихся рынков остается падение доходностей бондов в мире, прежде всего в Европе, глубже в отрицательную зону и снижение ставок центробанками. Интерес к фондам облигаций GEM достиг месячного максимума, в то время как к акциям EM особого интереса не наблюдалось", - пишет стратег.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ), с 18 по 24 июля составил $130 млн против $50 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала, который при этом оказался рекордным за последние шесть недель и составил $75 млн против $25 млн оттока неделей ранее.

"Акции ЕМ по-прежнему не пользуются спросом: оттоки из фондов GEM остались на уровне $0,4 млрд - невысокое значение, указывает, скорее, на отсутствие интереса", - отмечает Смольянинов.

Между тем в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток на уровне $75 млн против притока $50 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный отток.

"В фонды облигаций GEM продолжает поступать новый капитал: повышаются ставки на продолжение цикла смягчения монетарной политики на развивающихся рынках и снижение уже рекордно низких доходностей на других конкурирующих рынках прежде всего в развитых европейских экономиках. Притоки в фонды GEM составили за неделю $1,5 млрд - положительный результат наблюдается седьмую неделю подряд, а значение стало самым высоким за последние три недели. Импульс потоков в фондах облигаций остается позитивным, и пока признаков схождения потоков фондов акций и облигаций не наблюдается", - подчеркивает эксперт.