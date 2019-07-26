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26 июля 2019 года 10:42
Вероятно восстановление котировок Brent в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель - БКС
Ключевыми темами на рынке нефти остаются напряженность на Среднем востоке из-за конфликта между Ираном и США, а также риски замедления мирового спроса на нефть из-за слабости экономики, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Российские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на телеканал Fox News о том, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 960 км в северном направлении и упал в пустыне. "Программа баллистических ракет Ирана является одним из камней преткновения в конфликте Исламской республики с США, поэтому такие действия на фоне повышенной напряженности могут повлечь за собой ответную реакцию со стороны Штатов, - указывает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - В целом, конфликт США и Ирана оказывает благоприятное влияние на нефтяные цены, так как увеличивает вероятность дальнейшего сокращения иранского нефтеэкспорта и создает риски для перебоев с поставками из Персидского залива. В четверг Саудовская Аравия сообщила о том, что планирует расширить трубопровод Восток-Запад для увеличения пропускной мощности с 5 до 7 млн б/с. Министр энергетики страны заявил, что этот шаг позволить снизить поток экспорта через Ормузский пролив, частично контролируемый Ираном. Ранее о необходимости аналогичных мер высказывались Ирак и Кувейт". Информационное агентство Reuters опубликовало опрос 500 экономистов, которые высказались по поводу перспектив мировой экономики. По мнению большинства опрошенных, несмотря на монетарные меры мировых центробанков существуют высокие риски дальнейшего замедления мировой экономики. "Для нефтяного рынка это означает замедление спроса и возможное смещение баланса в сторону избытка,- полагает Игорь Галактионов. - Тем не менее, в случае существенных проблем участники ОПЕК+ будут стараться поддерживать цены за счет сокращения поставок. В настоящий момент альянс придерживается квот на добычу, предусматривающих совокупный уровень производства на 1,2 млн б/с ниже, чем в октябре 2018 г. Соглашение действует до марта 2020 г. Краткосрочная картина по фьючерсам на Brent указывает на вероятность восстановления в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ подразумевает среднегодовую цену на Brent на уровне $65,52". Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на Brent теряют -0,01% к уровням закрытия предыдущего дня.
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26 июля 2019 года 14:38
Рынок облигаций с нетерпением ждал заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Обновленная стратегия обнародования дальнейшей политики и планы более конкретных действий в сентябре предотвратили разочарование инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. "После мягкой риторики... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:45
Сегодня инвесторы ждут предварительных данных по ВВП США за второй квартал (они выйдут в 15:30 мск). Вероятнее всего, эта статистика даст регулятору основания лишь для довольно умеренного снижения ставки федеральных фондов - не более чем на 25 б. п., отмечается в комментарии Sberbank... читать дальше
.26 июля 2019 года 13:22
На рынке золота сохраняется высокая волатильность в связи с ожиданиями дальнейшего смягчения политики ключевыми центробанками мира и по-прежнему сильными экономическими показателями, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки золота выросли после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.26 июля 2019 года 11:47
"Во втором полугодии 2019 г. мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства. Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему... читать дальше
.26 июля 2019 года 10:52
"Нефть вновь предпринимает попытки к росту, но, на наш взгляд, вряд ли ей удастся закрепиться выше 64 долл./барр. в пятницу без сильной новостной поддержки. Скорее локальная проторговка вверх этого уровня возможна на следующей неделе перед заседанием ФРС. А сегодня оставляем диапазон 62-64... читать дальше
.26 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 июля 2019 года 09:29
"В пятницу, 26 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1148 после выраженной волатильности днем ранее. В четверг, евро "отжался" от 2-месячного минимума, достигнутого по ходу сессии после того, как Европейский центральный банк... читать дальше
.25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
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