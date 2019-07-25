.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2019 года 18:50
Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон, . Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла более 1%. Ситуация же на западных фондовых площадках, напротив, способствовала продажам в наших бумагах. Так, в Европе к вечеру основные индексы к вечеру теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. Проигнорировав данный факт, к 18:20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Газпрома и Юнипро, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались Уралкалий и Лукойл, потерявшие 1,3% и 1% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог, как установить новые локальные минимумы, утром отступая ниже 2670 пунктов, так и к концу дня отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом, рынок продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов. К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.