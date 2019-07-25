Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон, . Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла более 1%. Ситуация же на западных фондовых площадках, напротив, способствовала продажам в наших бумагах. Так, в Европе к вечеру основные индексы к вечеру теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. Проигнорировав данный факт, к 18:20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Газпрома и Юнипро, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались Уралкалий и Лукойл, потерявшие 1,3% и 1% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог, как установить новые локальные минимумы, утром отступая ниже 2670 пунктов, так и к концу дня отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом, рынок продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов. К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.