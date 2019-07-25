Курс евро упал после решения ЕЦБ оставить процентные ставки без изменения- Forexite

"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на прежнем уровне, либо будет снижен. Также отмечено, что ЕЦБ рассматривает возможность начала новой программы количественного ослабления кредитно-денежной политики. Курс евро/доллар упал после публикации решения ЕЦБ, курс опустился до уровня 1,1107, минимального с мая. Курс евро/фунт опустился на 30 пунктов до отметки 0,8890", - сообщается в комментарии Forexite.