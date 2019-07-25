Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти - Julius Baer

"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", - сообщается в комментарии Julius Baer.

"Нефтяной рынок остается на удивление спокойным, учитывая эскалацию ситуации в Персидском заливе. Геополитический шум потерял свое влияние на сектор. В фокусе теперь замедление обрабатывающей промышленности, слабый спрос на сырье и снижение буровой активности в США. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. Сообщения о все новых инцидентах с танкерами на Ближнем Востоке в основном отражаются на настроениях инвесторов, подпитывая страхи и опасения. При этом данные факторы имеют довольно краткосрочный эффект, и нефтяной рынок, кажется, перестает реагировать на новости геополитики. С другой стороны, ухудшение динамики промышленного производства в мире оказывает негативное влияние на прогнозы спроса на сырье. Ожидания замедления потребления "черного золота" компенсируют любые риски со стороны предложения. Кроме того, на рынке в целом сохраняется профицит поставок. Тем временем в США происходит спад буровой активности в сланцевой индустрии. Добыча нефти все еще демонстрирует сильный рост, но его темпы ухудшаются. Все эти долгосрочные тренды привлекают наше повышенное внимание. В отдаленной перспективе мы допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", - пишет в комментарии главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.