Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС

Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги, говорится в обзоре "БКС Брокер".

"В четверг рубль открылся вверх и продолжил активно повышаться. Позитивной динамике российской валюты способствуют восстановление нефтяных цен, а также в целом высокий спрос на глобальные рисковые активы. Благоприятная ситуация на мировых рынках обусловлена ожиданиями смягчения монетарной политики крупнейших центробанков. Поэтому негативная статистика по ключевым экономикам, часто выходящая в последнее время, воспринимается как фактор, подкрепляющий данные ожидания, способствуя росту рисковых активов. Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигации RGBI растет пятую сессию подряд, вновь переписав многомесячную вершину. Вчерашний аукциона Минфина по размещению ОФЗ был относительно успешным, т. к. удалось реализовать весь предложенный объем бумаг, а спрос более чем в 1,5 превысил предложение. Пара USD/RUB остается в рамках краткосрочного восходящего канала, предпринимая безуспешные попытки возобновить рост. Закрытие "часовой свечки" ниже уровня 63 руб. будет свидетельствовать о выходе из данного канала и вероятной атаке поддержки 62,5", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.