Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2730 и 1360 пунктов - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вышли в уверенный "плюс" во многом благодаря техническому скачку акций "Газпрома". Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают отметки 2730 и 1360 пунктов. Опасностью для "быков", как при любом резком скачке, не обоснованном фундаментальными факторами, выступает возможность такого же быстрого отката вниз", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.