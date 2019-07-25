Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС

Пара USD/RUB в четверг открылась вниз, после чего продолжила поступательно снижаться, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории и спустилась к установленному вчера 15-месячному минимуму, некоторое время демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке.

"Рубль к концу предыдущей сессии растерял все дневные достижения, понеся умеренные потери на фоне снижения нефти и усиления санкционных угроз, вызванного антироссийскими заявлениями бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, - комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Однако сегодня рубль открылся вверх и продолжил активно повышаться, приблизившись к вершинам вчерашних торгов. Позитивной динамике российской валюты способствует восстановление нефтяных цен, а также в целом высокий спрос на глобальные рисковые активы. Благоприятная ситуация на мировых рынках обусловлена ожиданиями смягчения монетарной политики крупнейших центробанков. Поэтому негативная статистика по ключевым экономикам, часто выходящая в последнее время, воспринимается как фактор, подкрепляющий данные ожидания, способствуя росту рисковых активов".

По мнению аналитика "БКС Брокер", главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигации RGBI растет пятую сессию подряд, вновь переписав многомесячную вершину. Вчерашний аукциона Минфина по размещению ОФЗ был относительно успешным, т. к. удалось реализовать весь предложенный объем бумаг, а спрос более чем в 1,5 превысил предложение.