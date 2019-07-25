.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2019 года 14:46
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
Пара USD/RUB в четверг открылась вниз, после чего продолжила поступательно снижаться, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории и спустилась к установленному вчера 15-месячному минимуму, некоторое время демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке. "Рубль к концу предыдущей сессии растерял все дневные достижения, понеся умеренные потери на фоне снижения нефти и усиления санкционных угроз, вызванного антироссийскими заявлениями бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, - комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Однако сегодня рубль открылся вверх и продолжил активно повышаться, приблизившись к вершинам вчерашних торгов. Позитивной динамике российской валюты способствует восстановление нефтяных цен, а также в целом высокий спрос на глобальные рисковые активы. Благоприятная ситуация на мировых рынках обусловлена ожиданиями смягчения монетарной политики крупнейших центробанков. Поэтому негативная статистика по ключевым экономикам, часто выходящая в последнее время, воспринимается как фактор, подкрепляющий данные ожидания, способствуя росту рисковых активов". По мнению аналитика "БКС Брокер", главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги. Индекс гособлигации RGBI растет пятую сессию подряд, вновь переписав многомесячную вершину. Вчерашний аукциона Минфина по размещению ОФЗ был относительно успешным, т. к. удалось реализовать весь предложенный объем бумаг, а спрос более чем в 1,5 превысил предложение.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.25 июля 2019 года 09:28
Запасы нефти за неделю сократились на 10,8 млн баррелей - это продолжило позитивную тенденцию последних недель и стало следствием снижения добычи в США из-за ураганов, но статистика привела лишь к временному росту. Уровень 64,50 остается непреодолимым для Brent, что увеличивает риск дальнейшего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.