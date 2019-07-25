Акции Газпрома перешли к уверенному росту - ИК "Велес Капитал"

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в уверенный плюс после снижения в начале торгов, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению аналитика компании Елены Кожуховой, движение во многом обеспечивалось динамикой акций Газпрома. Индекс Мосбиржи к 13:00 мск вырос на 1,46% до 2722,13 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,44%, до 1358,89 пункта. Рубль к середине сессии укрепился к доллару и евро. Доллар стремился к 63 руб, а евро - в район достигнутого накануне минимума года 70,18 руб.

"В лидерах роста к середине дня пребывали акции Газпрома (+7,28%) и бумаги Мосбиржи (+2,19%), - отмечает Елена Кожухова. - В лидерах падения были котировки Уралкалия (-4,01%), корректирующиеся после уверенного роста предыдущих дней, и бумаги ОГК-2 (-1,18%). Акции Газпрома в первые минуты торгов вышли в минус на фоне новостей о планируемой продаже пакета бумаг компании в размере 2,9%. Однако вскоре акции, сильно просевшие после дивидендной отсечки, перешли к уверенному росту, что скорее всего было обеспечено техническими факторами. Бумаги Газпрома к середине сессии преодолели максимум с 17 июля (224,03 руб), зафиксированный в день после дивидендной отсечки. Способность закрепиться выше указанной отметки будет говорить о перспективе ускорения роста в район 235,83 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) в том числе для закрытия образовавшегося гэпа. Повышенные объемы торгов в четверг не исключают позитивного сценария. Падение ниже поддержек 220 и 212 руб предупредит о рисках возвращения к снижению. Пробой сопротивления 235,83 руб, в свою очередь, откроет дорогу к годовым максимумам бумаг".