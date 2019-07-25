Sberbank CIB поднял оценку акций Polymetal на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 8% - до 11,42 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"В оценочной модели Polymetal мы учли обновленный прогноз цен на золото ($1400 за унцию) на 2020 год и провели оценку исходя из разных сценариев, при том, что в основе нашего оптимистичного сценария лежит цена золота $1500 за унцию. В результате мы повысили прогнозную стоимость акций Polymetal на 8%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 9,99 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 10,04 фунта стерлингов за штуку.