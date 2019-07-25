.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако интерес спекулянтов к подобного рода рисковым активам уже вторую неделю подряд сходит на нет, а вкупе с неутешительными прогнозами относительно темпов роста мировой экономики и отсутствием позитивного сдвига в торговых переговорах США-Китай и вовсе не дает особых поводов к отскоку в нефти. В итоге, эксперты Промсвязьбанка констатируют: впервые с начала года на рынке нефти образовалось контанго (когда ближайший фьючерсный контракт стоит дешевле следующего). "Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов. Пока считаем этот диапазон оправданным с точки зрения совокупности конъюнктурных и фундаментальных факторов. Однако есть риск локального теста верхней границы этого диапазона перед заседанием ФРС (30-31 июля) и в случае усилия напряженности на Ближнем Востоке (обострение конфликта Ирана с Америкой и/или другими странами). Рынок природного газа в Америке продолжает оставаться под давлением на фоне избыточной добычи. Плюс достаточно холодное начало лета (нетипичное) также оказало понижающее давление на цены. В Европе и Азии аналогичная ситуация - избыточное предложение давит на цены. Примечательно, что спотовый бенчмарк для поставок СПГ на азиатские рынки ушел уже ниже 5 долл. за млн БТЕ – это минимум за последние 3 года", - комментируют аналитики Промсвязьбанка.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.25 июля 2019 года 09:28
Запасы нефти за неделю сократились на 10,8 млн баррелей - это продолжило позитивную тенденцию последних недель и стало следствием снижения добычи в США из-за ураганов, но статистика привела лишь к временному росту. Уровень 64,50 остается непреодолимым для Brent, что увеличивает риск дальнейшего... читать дальше
.24 июля 2019 года 13:45
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.