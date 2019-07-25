Внешний фон благоволит росту российского рынка акций - БКС

Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд, а сегодня заседание Европейского центрального банка, по нашему мнению, подтвердит надежды на свежие стимулы, в частности, указав на возможность возобновления количественного смягчения несмотря на то, что у ЕЦБ уже осенью будет новый руководитель, очевидно, не такой бескомпромиссный как Марио Драги.

Отметим ралли в ОФЗ на этой неделе, что связано с тем, что иностранные инвесторы в преддверии вероятного снижения ставки ЦБР на этой неделе увеличивают позиции в российских активах. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 б.п.

Эмитенты рассматривают нынешнюю конъюнктуру финансовых рынков как благоприятную, об этом говорят сегодняшние новости о продаже почти 3% квазиказначейских акций "Газпрома" его дочерними структурами. Вопреки обыкновению цена акций снизилась ненадолго после объявления и затем начала расти. Видимо, эффект "навеса" был перевешен возможным позитивом от увеличения "free float" и вероятного увеличения веса бумаги в индексе MSCI.

С другой стороны, продажа может косвенно указывать на то, что сам "Газпром" не особенно верит в дальнейший рост его капитализации, да и рано говорить о том, что компания повернулась лицом к инвесторам, скорее всего, улучшение дивидендной политики было вынужденным решением, принятым под давлением Минфина. Хотя есть и свежие примеры этого года, например, "Полюса", когда цена акций заметно вырастала после SPO", - отмечает в комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.