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Главная / Аналитикам / Аналитика / Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
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25 июля 2019 года 12:13
Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль умеренно укрепляется к доллару США в четверг утром, торгуясь около 63,1 руб./$, в разгар налогового периода. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ. Вместе с тем итоги заседания ЕЦБ в четверг могут оказать влияние на валюты развивающихся стран, в т.ч. и на рубль. Вчерашнее выступление бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего дело о "российском следе", не вызвало реакции в рубле. Р. Мюллер заявил, что не может предъявить президенту Дональду Трампу обвинений, как и оправдать его. Итоги заседания Банка России (26 июля) едва ли окажут существенное влияние на российскую валюту. Рыночные инструменты закладывают снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 7,25%), а представитель российского регулятора А. Заботкин на прошлой неделе разубедил рынок в вероятности более резкого снижения ключевой ставки (на 50 б.п.)", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
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25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.25 июля 2019 года 09:28
Запасы нефти за неделю сократились на 10,8 млн баррелей - это продолжило позитивную тенденцию последних недель и стало следствием снижения добычи в США из-за ураганов, но статистика привела лишь к временному росту. Уровень 64,50 остается непреодолимым для Brent, что увеличивает риск дальнейшего... читать дальше
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