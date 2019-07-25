Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль умеренно укрепляется к доллару США в четверг утром, торгуясь около 63,1 руб./$, в разгар налогового периода. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ. Вместе с тем итоги заседания ЕЦБ в четверг могут оказать влияние на валюты развивающихся стран, в т.ч. и на рубль. Вчерашнее выступление бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего дело о "российском следе", не вызвало реакции в рубле. Р. Мюллер заявил, что не может предъявить президенту Дональду Трампу обвинений, как и оправдать его. Итоги заседания Банка России (26 июля) едва ли окажут существенное влияние на российскую валюту. Рыночные инструменты закладывают снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 7,25%), а представитель российского регулятора А. Заботкин на прошлой неделе разубедил рынок в вероятности более резкого снижения ключевой ставки (на 50 б.п.)", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".