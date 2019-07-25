Альфа-Банк открыл книгу заявок на облигации серии 002Р-05 - ИК "Велес Капитал"

Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA(RU)/ruAA) 25 июля открывает книгу заявок на облигации серии 002Р-05 объемом 5 млрд руб., отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,90-8,10% годовых, что при трехлетнем сроке обращения предполагает доходность на уровне 8,06-8,26% годовых. Закрытие книги заявок планируется 31 июля.

"Нижняя граница озвученных ориентиров нового выпуска Альфа-Банка по состоянию на утро четверга предлагала незначительную премию (около 15 бп) к собственной кривой эмитента, - подчеркивает Юрий Кравченко. - В то же время размещенный Альфа-Банком в первой половине апреля выпуск облигаций предыдущей серии 002P-04 при текущей дюрации 1,6 года торгуется с доходностью 8,06% годовых, что соответствует нижнему уровню ориентиров по новому, более длинному выпуску. Выпуск серии 002P-04 предлагает около 114 бп премии к G-кривой, тогда как нижний ориентир нового выпуска Альфа-Банка предполагает премию на уровне 108 бп. Стоит также отметить, что размещенный в июне выпуск РСХБ БО-09P в настоящее время также торгуется с премией к G-кривой чуть более 100 бп при дюрации 1,8 года".

Нижняя граница ориентиров по новому выпуску Альфа-Банка, на взгляд эксперта ИК "Велес Капитал", не предполагает потенциала роста цены на вторичном рынке. "Однако мы ожидаем повышенного спроса на бумагу крупнейшего частного российского банка (как и при размещении в апреле) и снижения ориентиров в ходе процесса формирования книги, который к тому же приходится на очередное заседание ЦБ и вероятно будет сопровождаться снижением ключевой ставки", - прогнозирует Юрий Кравченко.