FTSE может повысить оценку free float Газпрома после продажи 2,9% его акций, оценка пассивного притока $85 млн - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер FTSE может повысить оценку free float "Газпрома" (MOEX: GAZP) в ближайшие дни после объявления итогов продажи на рынке его 2,9% акций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. При этом эксперт отмечает, что данный прогноз предполагает, что продаваемые акции "Газпрома" будут классифицированы как free float.

Потенциальный пассивный приток в акции "Газпрома" при повышении оценки free float индексным провайдером FTSE составит, по оценке эксперта, $85 млн.

MSCI учтет повышение free float "Газпрома" и увеличит вес его акций в своих индексах только в рамках майского ребалансировки 2020 года, считает Питерский. Потенциальный пассивный приток капитала в акции "Газпрома" после повышения веса в индексах MSCI составит около $370 млн, прогнозирует стратег.