Возможно снижение пары EUR/USD до отметки 1,11 - "Нордеа Банк"

"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся ухудшение деловых настроений. Индекс новых экспортных наказов в Германии опустился до минимальных отметок с начала финансового кризиса 2008 года. Продолжение ухудшения экономической активности в Европе не дает Драги поводов для оптимистичной риторики сегодня и необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне продолжает возрастать. Тем не менее, снижение ставок более вероятно в сентябре, когда ЕЦБ будет пересматривать свои прогнозы, а не на сегодняшнем заседании. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 10 базисных пунктов до минус 0,5% в сентябре параллельно с анонсом запуска нового раунда покупки активов. Сегодня европейский регулятор продолжит готовить участников рынка к данному решению, что может привести к снижению пары EUR/USD до отметок 1,11", - отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".