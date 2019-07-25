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25 июля 2019 года 11:18
EUR/RUB может протестировать отметку 70 - "Нордеа Банк"
Пара EUR/RUB вполне может в четверг протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора, говорится в обзоре "Нордеа Банка". "У российской валюты по-прежнему остается больше шансов на дальнейшее укрепление в паре с евро, чем в паре с долларом. Пара EUR/RUB вполне может сегодня протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора. Геополитические риски для российской валюты продолжают снижаться после завершившихся накануне долгожданных слушаний в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не добавил какой-либо новой информации по сравнению с той, что содержалась в опубликованном ранее докладе. Вероятность импичмента Трампа в течение его первого срока резко снизилась по факту прошедших слушаний (22% против 29% накануне). Российская страновая риск-премия (пятилетний CDS) снизилась до 101 пункта, что является минимальным значением с начала кризиса 2008 года. Снижению премии в том числе способствует дальнейшее ослабление геополитической напряженности по факту слушаний с участием Мюллера в Конгрессе США. В преддверии завтрашнего заседания Банка России по ставке накануне прошел весьма успешный аукцион по размещению ОФЗ. Рынку были предложены бумаги с погашением в 2039 году на сумму 20 млрд руб. Спрос составил 35 млрд. По данным на конец июня доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ выросла до 30,8%. Тем не менее, темп прироста вложений нерезидентов в ОФЗ начал сокращаться: за июнь их вложения возросли на 97 млрд руб. по сравнению с приростом на 183 млрд руб. в среднем за месяц в марте-мае", - отмечается аналитиками "Нордеа Банка".
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25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
"В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на... читать дальше
.25 июля 2019 года 09:42
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, Dow Jones завершил торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.25 июля 2019 года 09:28
Запасы нефти за неделю сократились на 10,8 млн баррелей - это продолжило позитивную тенденцию последних недель и стало следствием снижения добычи в США из-за ураганов, но статистика привела лишь к временному росту. Уровень 64,50 остается непреодолимым для Brent, что увеличивает риск дальнейшего... читать дальше
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