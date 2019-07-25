Рубль в ближайшие недели может демонстрировать резкие движения без явных причин - РФПИ

"Уверенный разворот в динамике доллара США к основным мировым валютам был во многом отыгран и ЕМ конкурентами после их заметного снижения накануне. Рубль на этом фоне торговался относительно стабильно, но в последние часы торгов все же снизился на 0.2% к USD. С самого начала дня явно ощущалось усиление экспортных продаж, которые на какое-то время вывели рубль к 63/USD. Однако начало выступления спецпрокурора Мюллера в США по все той же "российской истории" краткосрочно вернуло котировки к 63.20, видимо, из-за опасений услышать "что-то новое". Этого не случилось, поэтому рубль быстро вернулся к 63.10/USD, и лишь вечером снова ослаб. Сегодняшняя выплата основных сырьевых налогов способна частично сохранить поддержку от продаж валюты теми, кто ждал до последнего. Далее все будет зависеть от итогов заседания ЕЦБ и реакции на него глобального рынка, а также локальных потоков, связанных с оставшимися дивидендными историями, часть из которых будет относиться к крупнейшим компаниями РФ. Поэтому не стоит удивляться, если в отдельные моменты в ближайшие недели рубль будет демонстрировать резкие движения без явных причин", - отмечает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.