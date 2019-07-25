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25 июля 2019 года 10:48
Перспективы восстановления Brent выше $65 остаются в силе - БКС
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 10,84 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 4,01 млн баррелей, Всего запасы в США составили 445,041 млн баррелей, оказавшись на уровне начала апреля. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 0,76 млн б/с - до 3,2 млн б/с. Объем импорта вырос на 196 000 б/с - до уровня 7,02 млн б/с. Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 0,23 млн баррелей (прогноз минус 0,73 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,61 млн баррелей (прогноз +0,5 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 94,4% до 93,1%. Добыча нефти за прошлую неделю сократилась на 700 000 б/с - до 11,3 млн б/с. Значительное падение запасов и добычи объясняется простоем большей части добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за прошедшего тропического шторма "Барри". До середины прошлой недели более 60% добывающих предприятий залива (более 1 млн б/с) оставались закрыты, что и повлияло на статистические данные. Рынок отреагировал на статистику умеренно позитивно. Публикация данных пришлась на момент, когда цены находились вблизи локальных максимумов. Поэтому фьючерсы ограничились кратковременным финальным импульсом роста, после которого сформировалась коррекция. Судя по всему, снижение имеет технический характер и обусловлено выходом из позиций спекулянтов, покупавших в течении проторговки около уровня $64 за баррель. В то же время просадка ниже $63 была оперативно выкуплена. В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе. Сохраняется напряженность на Среднем Востоке, которая поддерживает нефтяные котировки за счет угрозы перебоев с поставками. В среду Иран заявил, что готов и дальше сбивать беспилотники США, если они будут нарушать его воздушное пространство. Ранее США и Иран обменялись сбитыми беспилотниками на фоне продолжающегося конфликта из-за иранской ядерной программы. Сегодня с утра фьючерсы на Brent прибавляют +0,33% к уровням закрытия предыдущего дня", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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25 июля 2019 года 15:49
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