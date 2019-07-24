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24 июля 2019 года 18:15
Промсвязьбанк оценил результаты Новатэка за 2 кв. нейтрально из-за "бумажного" характера роста прибыли
Новатэк представил отчетность за 2 кв. 2019 г. и 1П 2019. Наблюдается рост показателей по всем статьям, но преимущественно за счет совместных предприятий, где Новатэк заработал 23,3 млрд руб. против 18,2 млрд руб. убытка во 2 кв. 2018 г., отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Причем это заработок не денежный, а бумажный - следствие переоценки курсовых разниц по займам СП "Ямал СПГ", номинированных в иностранной валюте, - указывает аналитик банка Екатерина Крылова. - Без этого эффекта рост прибыли "съедается" возросшими на 16% г/г операционными расходами - до 157,5 млрд руб. Причем основной рост расходов приходится на покупку природного газа и ЖУВ у СП "Ямал СПГ" (28% г/г), что в свою очередь связано с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода во 2П 2018. Этот фактор (рост закупок газа у СП = рост его объемов реализации) в то же время обусловил рост выручки и EBITDA. Также на рост выручки повлиял и ценовой фактор (выросли цены реализации на природный газ на 20,9% г/г - здесь и далее в рублях,стабильный газовый конденсат на 12,1% г/г и сырую нефть на 0,6% г/г)". Свободный денежный поток (FCF) вырос в 2 раза за счет увеличения потока от операционной деятельности на 79,9% (111,3 млрд руб.) и более медленного роста капрасходов - на 41,5% (31,2 млрд руб.). Чистый долг Новатэка сократился на 17% за счет уменьшения долгосрочных кредитов, долговая нагрузка остается на более чем комфортном уровне в 0,25x. По мнению эксперта Промсвязьбанка, операционные результаты Новатэка обусловлены в основном запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямала СПГ". "Мы оцениваем результаты Новатэка за 2 кв. довольно нейтрально из-за "бумажного" характера роста прибыли, хотя, конечно, цифры впечатляют (в особенности если сравнивать 1П 2019г. с 1П 2018г., но мы здесь разбирали только квартальные результаты). Тем не менее, Новатэк является одной из наших top pick и мы рекомендуем его к покупке с потенциалом роста в 19% (1545 руб./акцию). Несмотря на то, что он весьма дорог по сравнению с аналогами из сектора, тем не менее, у него еще есть существенный потенциал для роста в долгосрочной перспективе, если оценивать его по серийным проектам СПГ, которые запускаются каждые несколько лет с расчетом выхода на 75 млн т производства в год (на уровне текущего производства Катара)", - резюмирует Екатерина Крылова.
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Компании упоминаемые в новости: Новатэк
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