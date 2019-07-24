Goldman Sachs возобновил анализ РусАла с рекомендацией "покупать" для его акций

(изменен источник в первом абзаце и добавлен 3-й абзац)

Goldman Sachs возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUAL), сообщает в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций производителя алюминия, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 4,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 5,22 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "РусАла" составляет порядка 3,48 гонконгского доллара за штуку.