Для российского рынка остаётся актуальной отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Попытки роста на российском рынке были весьма быстро пресечены слабой статистикой из Европы. Европа, как известно, остаётся крупнейшим торговым партнёром РФ. Спад производственной активности может привести к падению закупок как российской стали, так и газа. Активность упала по сравнению с предыдущим днём, и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 15 млрд рублей. Для российского рынка остаётся актуальной отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Закрытие ниже неё усиливает вероятность дальнейшего снижения", - отмечает в обзоре ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.