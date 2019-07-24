"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Polymetal до "держать" в связи с низким потенциалом роста

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста их котировок с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестбанка.

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