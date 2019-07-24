Избрание Бориса Джонсона сулит высокую волатильность британских активов - Julius Baer

"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте Великобритании, что приведет к высокой волатильности британских активов, и особенно фунта стерлингов. Правительство Джонсона вряд ли сумеет реализовать "жесткий" Brexit к 31 октября. Избрание Бориса Джонсона в качестве лидера Консервативной партии было ожидаемым. С 24 июля политик начинает исполнять обязанности премьер-министра Великобритании. В этой роли он столкнется с ожесточенной оппозицией в парламенте и бескомпромиссностью Евросоюза, который уже выглядит сытым по горло постоянно возникающими у Лондона новыми условиями по Brexit. Джонсон уже заявил, что пойдет на "жесткий" развод с Брюсселем 31 октября, если его поправки к текущему соглашению не будут приняты Европарламентом".

По прогнозам эксперта, Борис Джонсон не сможет заручиться поддержкой большинства в британском парламенте для своей версии соглашения о Breixt. Во-первых, ему необходимо назначить правительство, которое должно получить одобрение в Вестминстере. Во-вторых, даже если умеренные консерваторы согласятся с предложенными кандидатурами, противостояние может усилиться позднее для предотвращения повторных выборов. В-третьих, Лейбористская партия хочет провести новый референдум по Brexit и ищет варианты для его реализации. В-четвертых, в стране был принят закон, который препятствует роспуску парламента премьер-министром и защищает от конституционного кризиса. Кроме того, ЕС будет занимать выжидательную позицию и не станет способствовать выходу Великобритании из своего состава без соглашения.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем повышенную волатильность фунта стерлингов, но в долгосрочной перспективе занимаем конструктивную позицию по британской валюте при условии того, что "жесткого" Brexit не будет. Мы ожидаем курс пары EUR/GBP на уровне 0,90 и 0,84 на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно", - заключает главный экономист Julius Baer.