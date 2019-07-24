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24 июля 2019 года 13:20
Альфа-банк оценил операционные результаты Polymetal за 2К19 позитивно
"Компания Polymetal (POLY: LN; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила операционные результаты за 2К19. Выручка выросла на 8% к/к благодаря росту продаж золота на фоне высоких объемов производства. Кызыл вышел на полную мощность, и его вклад в производство золота за квартал составил 21%. Компания подтвердила свой производственный прогноз на 2019 г. на уровне 1,55 млн унций в золотом эквиваленте и прогноз денежных затрат. На АГМК-2 активно ведется подготовка проектно-сметной документации. Компания ожидает сильный СДП во втором полугодии", - отмечается в обзоре Альфа-банка. Основные итоги: Производство золота не изменилось в квартальном сопоставлении и составило 302 тыс. унций. Производство серебра снизилось на 12% к/к на фоне продажи активов. Компания ожидает существенно больший объем производства в 2П19. Выручка за 2К19 достигла USD 492 млн (+13% г/г) на фоне роста продаж золота на 31% г/г. Полиметалл сообщил, что компания сгенерировала сильный СДП в 2К19. 2П19 указывает на рост объемов производства и сезонное высвобождение оборотного капитала. Отношение чистого долга к EBITDA не изменилось за квартал и составило USD1 700 млн по состоянию на 30 июня 2019 г., тогда как компания направила на финальные дивиденды за 2018 г. USD 146 млн (USD 0,31 на акцию).
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Компании упоминаемые в новости: Полиметалл
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