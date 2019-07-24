Ужесточение условий кредитования поддерживает смягчение политики ЕЦБ - Julius Baer

"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может отреагировать на такое развитие событий смягчением денежно-кредитной политики. Обследование условий банковского кредитования" ЕЦБ за II квартал, проводившееся во второй половине июня, показало, что финансовые учреждения еврозоны ужесточили условия предоставления займов корпоративному сектору. Пока что доля банков, сообщающих о негативной динамике, не является критичной, однако в секторе наступает конец длительного периода мягких условий кредитования. Тот факт, что респонденты ссылаются на повышение стоимости финансирования, становится еще одним аргументом для ЕЦБ в пользу ослабления своей политики на предстоящем в четверг заседании. Более благоприятные условия для программы целевого долгосрочного финансирования (TLTRO III) в числе прочих мер смогут помочь банкам смягчить требования к заемщикам. Сохраняющийся на высоком уровне спрос на кредиты и его рост в корпоративном секторе позволяют ожидать, что любое смягчение монетарной политики будет достаточно эффективным", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.