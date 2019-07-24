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24 июля 2019 года 12:52
Ужесточение условий кредитования поддерживает смягчение политики ЕЦБ - Julius Baer
"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может отреагировать на такое развитие событий смягчением денежно-кредитной политики. Обследование условий банковского кредитования" ЕЦБ за II квартал, проводившееся во второй половине июня, показало, что финансовые учреждения еврозоны ужесточили условия предоставления займов корпоративному сектору. Пока что доля банков, сообщающих о негативной динамике, не является критичной, однако в секторе наступает конец длительного периода мягких условий кредитования. Тот факт, что респонденты ссылаются на повышение стоимости финансирования, становится еще одним аргументом для ЕЦБ в пользу ослабления своей политики на предстоящем в четверг заседании. Более благоприятные условия для программы целевого долгосрочного финансирования (TLTRO III) в числе прочих мер смогут помочь банкам смягчить требования к заемщикам. Сохраняющийся на высоком уровне спрос на кредиты и его рост в корпоративном секторе позволяют ожидать, что любое смягчение монетарной политики будет достаточно эффективным", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.
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24 июля 2019 года 13:45
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте... читать дальше
.24 июля 2019 года 10:53
"Котировки нефти явно нуждаются в дополнительном фундаментальном триггере. Стоит отметить, что с этой задачей вполне могут справиться данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой... читать дальше
.24 июля 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.24 июля 2019 года 09:20
"Нефть пытается обосноваться в диапазоне 64-66 долл./барр. Поддержка пришла от статистики по запасам (API), как и ожидалось: запасы сырой нефти сократились на 11 млн барр. Однако продолжающийся рост запасов бензина вопреки автомобильному сезону (на 4,4 млн барр.) говорит о слабости спроса и... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:42
"Только высокодоходные еврооблигации (High Yield) с рейтингом ниже инвестиционного сохраняют потенциал снижения доходности, поэтому спрос на высокодоходные облигации в валюте бьет рекорды, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Инвесторы становятся все менее... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:18
"Японская болезнь перманентного, почти двадцатилетнего QE приобретает невиданные формы. Вчера, выступая в МВФ, руководитель Банка Японии Харухико Курода заявил, что благодаря операциям количественного смягчения японская экономика находится в очень хорошем состоянии. Наверно, теперь "очень хорошим... читать дальше
.23 июля 2019 года 15:51
"Нефтяные цены совершают разнонаправленные движения в рамках диапазона, сформированного в конце предыдущих торгов. На старте российской сессии котировки переписали дневной максимум, но затем ушли вниз, обновив минимум торгов. Сейчас Brent находится в небольшом "минусе" немного выше уровня $63.... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:59
Ралли на рынке железной руды столкнулось с сопротивлением, на которое указывает падение цен на биржах в Сингапуре и Китае на 4,5-6,5% с максимумов прошлой недели, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. На рынке, по мнению эксперта, складывается... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:45
"Нашими фаворитами в секторе на данный момент являются Лукойл и Татнефть, - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. - Акции Лукойла можно продать по текущей оферте с доходностью 4,5% до конца августа (хотя выкуп будет частичным), а новая программа выкупа и финансовые результаты за... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:24
"Первая неделя сезона отчетности принесла очень позитивные новости и показала устойчивое положение многих компаний. - отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Результаты работы более 75% корпораций из индекса S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты за II квартал, превзошли... читать дальше
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