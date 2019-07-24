Рост на российском рынке акций в среду сохранится - Альфа-банк

"Рост на российском рынке акций сегодня должен продолжиться на фоне роста цен на нефть из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и угроз поставкам. Кроме того, существует некоторый прогресс и в области торговых переговоров; как сообщает агентство Bloomberg, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе посетит Шанхай. Сегодня бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит перед Конгрессом. Вряд ли его выступление выйдет за рамки обнародованного доклада, однако оно напомнит рынку о том, что санкционный риск для России сохраняется", - отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group