Рубль отыгрывает динамику Forex, укрепляясь в паре с евро - "Нордеа Банк"

"Российская валюта умеренно дешевела накануне в паре с долларом и дорожала в паре с евро, отыгрывая динамику в паре EUR/USD. Такой расклад соответствует нашим ожиданиям на текущую неделю и вполне может сохраниться до конца недели с учётом завтрашнего заседания ЕЦБ. Укрепление доллара на глобальных площадках ограничивает в настоящее время потенциал валют развивающихся стран и рубля. Ключевым событием ближайших дней для всего блока рисковых активов станет заседание ФРС на следующей неделе (31 июля), способное дать повод для роста аппетита к риску и вернуть рубль на более крепкие отметки в паре с долларом. Из специфических для России факторов в поддержку рубля продолжает выступать приближение пика налоговых платежей и дивидендных выплат Газпома. Сегодняшнее размещение ОФЗ вряд ли будет играть заметную роль для динамики рубля с учётом малых объёмов аукциона (рынку будет предложено 20 млрд руб. бумаг). Предстоящие сегодня слушания в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера рассматриваем как умеренный фактор риска для рубля", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".