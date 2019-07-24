Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ

"Резкое укрепление доллара на мировом рынке (почти +0,5% по индексу DXY) не оставило шанса и ЕМ валютам, которые показали полномасштабное снижение в пределах 0,05-0,9%. Снижение рубля на 0,11% выглядело умеренным, причем частично это было связано, видимо, с дивидендным фактором, учитывая траекторию движения рубля в течение среды. Активность экспортеров снизилась, что также объяснимо, учитывая, что многие к этому моменту уже накопили основной объем рублей для запланированных выплат. В этой связи свой краткосрочный взгляд на рубль не меняем: диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока выглядит сбалансированным", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.