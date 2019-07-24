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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ
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24 июля 2019 года 11:15
Диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока еще выглядит сбалансированным - РФПИ
"Резкое укрепление доллара на мировом рынке (почти +0,5% по индексу DXY) не оставило шанса и ЕМ валютам, которые показали полномасштабное снижение в пределах 0,05-0,9%. Снижение рубля на 0,11% выглядело умеренным, причем частично это было связано, видимо, с дивидендным фактором, учитывая траекторию движения рубля в течение среды. Активность экспортеров снизилась, что также объяснимо, учитывая, что многие к этому моменту уже накопили основной объем рублей для запланированных выплат. В этой связи свой краткосрочный взгляд на рубль не меняем: диапазон 62,50-63,50 руб./USD пока выглядит сбалансированным", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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24 июля 2019 года 13:45
"Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, получив почти в два раза больше голосов однопартийцев по сравнению с основным конкурентом Джереми Хантом (92 153 против 46 656). - напоминает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Мы ожидаем период нестабильности в парламенте... читать дальше
.24 июля 2019 года 12:52
"Несмотря на высокий спрос на кредиты со стороны корпораций, в банковском секторе еврозоны отмечается ужесточение условий заимствований на фоне высокого неприятия риска, стоимости финансирования и обеспокоенности по поводу будущей динамики экономики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может... читать дальше
.24 июля 2019 года 10:53
"Котировки нефти явно нуждаются в дополнительном фундаментальном триггере. Стоит отметить, что с этой задачей вполне могут справиться данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой... читать дальше
.24 июля 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.24 июля 2019 года 09:20
"Нефть пытается обосноваться в диапазоне 64-66 долл./барр. Поддержка пришла от статистики по запасам (API), как и ожидалось: запасы сырой нефти сократились на 11 млн барр. Однако продолжающийся рост запасов бензина вопреки автомобильному сезону (на 4,4 млн барр.) говорит о слабости спроса и... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:42
"Только высокодоходные еврооблигации (High Yield) с рейтингом ниже инвестиционного сохраняют потенциал снижения доходности, поэтому спрос на высокодоходные облигации в валюте бьет рекорды, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Инвесторы становятся все менее... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:18
"Японская болезнь перманентного, почти двадцатилетнего QE приобретает невиданные формы. Вчера, выступая в МВФ, руководитель Банка Японии Харухико Курода заявил, что благодаря операциям количественного смягчения японская экономика находится в очень хорошем состоянии. Наверно, теперь "очень хорошим... читать дальше
.23 июля 2019 года 15:51
"Нефтяные цены совершают разнонаправленные движения в рамках диапазона, сформированного в конце предыдущих торгов. На старте российской сессии котировки переписали дневной максимум, но затем ушли вниз, обновив минимум торгов. Сейчас Brent находится в небольшом "минусе" немного выше уровня $63.... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:59
Ралли на рынке железной руды столкнулось с сопротивлением, на которое указывает падение цен на биржах в Сингапуре и Китае на 4,5-6,5% с максимумов прошлой недели, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. На рынке, по мнению эксперта, складывается... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:45
"Нашими фаворитами в секторе на данный момент являются Лукойл и Татнефть, - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. - Акции Лукойла можно продать по текущей оферте с доходностью 4,5% до конца августа (хотя выкуп будет частичным), а новая программа выкупа и финансовые результаты за... читать дальше
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