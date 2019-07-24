Ожидаем консолидации рынка рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Сегодня Минфин планирует размещение самых длинных ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме 20 млрд руб. Во вторник бумага торговалась с доходностью 7,42% - 7,49% годовых. Ожидаем, что ведомство будет стремиться разместить выпуск без премии к вторичному рынку поскольку годовой план выполняется с опережением графика. На последних аукционах в июне-июле Минфин не удовлетворял заявки с премией к вторичному рынку и размещал меньше заявленного лимита, демонстрируя отсутствие потребности в ликвидности. Первое размещение выпуска ОФЗ 26230 прошло 19.06.2019 г. Спрос на бумагу был достаточно большой – 70,8 млрд руб. Средневзвешенная доходность по цене отсечения составила 7,68%, объем удовлетворенных заявок – 20 млрд руб. За прошедший месяц доходность выпуска снизилась на 20 б.п., как и вся кривая ОФЗ. На предстоящем аукционе ожидаем снижения спроса на бумагу в связи с уменьшением премии к ключевой ставке и сокращением потенциала роста цены за последний месяц. В цены ОФЗ уже заложено снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 26 июля. Ожидаем консолидации рынка рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.