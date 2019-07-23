.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В ожидании снижения ключевой ставки банки предъявили ажиотажный интерес к размещению ликвидности на депозитах в ЦБ - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 июля 2019 года 18:46
В ожидании снижения ключевой ставки банки предъявили ажиотажный интерес к размещению ликвидности на депозитах в ЦБ - ИК "Велес Капитал"
"За несколько дней до проведения основных налоговых платежей Банк России ожидаемо сократил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,07 трлн руб. (против 1,35 трлн руб., размещенных банками неделей ранее). Однако предстоящие платежи в бюджет не смутили кредитных организации, предъявившие внушительный спрос на размещение средств в ЦБ. Так, банки были готовы разместить на недельных депозитах 1,7 трлн руб. Вероятно, такая ситуация могла быть связана с ожиданиями по снижению ключевой процентной ставки ЦБ в пятницу: с одной стороны, участники рынка стремились разместить средства на неделю до снижения ставок, с другой - рассчитывают восполнить запасы ликвидности после платежей в четверг уже по более низким ставкам. На валютном рынке доллар укреплялся ко всем шести валютам в индексе DXY и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. Такая ситуация связана прежде всего с вновь сократившимися ожиданиями резкого снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 бп (такие ожидания возросли в конце прошлой недели). Об этом же свидетельствует и повышение доходностей по американским гособлигациям. Так, доходность десятилетних UST поднималась до 2,07%, что стало максимумом с прошлого четверга. Также, вероятно, инвесторы вновь почувствовали некоторое усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что по-прежнему несет серьезную угрозу для мировой экономики. Рубль после 18:00 терял около 0,4%, торгуясь в районе 63,3 против доллара. Потери валют-аналогов по развивающимся рынкам были также весьма заметны", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
.
23 июля 2019 года 17:42
"Только высокодоходные еврооблигации (High Yield) с рейтингом ниже инвестиционного сохраняют потенциал снижения доходности, поэтому спрос на высокодоходные облигации в валюте бьет рекорды, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Инвесторы становятся все менее... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:18
"Японская болезнь перманентного, почти двадцатилетнего QE приобретает невиданные формы. Вчера, выступая в МВФ, руководитель Банка Японии Харухико Курода заявил, что благодаря операциям количественного смягчения японская экономика находится в очень хорошем состоянии. Наверно, теперь "очень хорошим... читать дальше
.23 июля 2019 года 15:51
"Нефтяные цены совершают разнонаправленные движения в рамках диапазона, сформированного в конце предыдущих торгов. На старте российской сессии котировки переписали дневной максимум, но затем ушли вниз, обновив минимум торгов. Сейчас Brent находится в небольшом "минусе" немного выше уровня $63.... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:59
Ралли на рынке железной руды столкнулось с сопротивлением, на которое указывает падение цен на биржах в Сингапуре и Китае на 4,5-6,5% с максимумов прошлой недели, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. На рынке, по мнению эксперта, складывается... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:45
"Нашими фаворитами в секторе на данный момент являются Лукойл и Татнефть, - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. - Акции Лукойла можно продать по текущей оферте с доходностью 4,5% до конца августа (хотя выкуп будет частичным), а новая программа выкупа и финансовые результаты за... читать дальше
.23 июля 2019 года 14:24
"Первая неделя сезона отчетности принесла очень позитивные новости и показала устойчивое положение многих компаний. - отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Результаты работы более 75% корпораций из индекса S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты за II квартал, превзошли... читать дальше
.23 июля 2019 года 13:55
Рекомендуем инвестировать в серебро, золото как защитный актив также может быть в портфеле - УК "Альфа-Капитал"
"У драгоценных металлов было несколько поводов расти на прошлой неделе. Первым был глава ФРС, который высказался за поддержание роста экономики, в том числе за счет смягчения денежной политики. Понижение ставки делает стоимость хранения металлов ниже, что стало драйвером роста для большинства... читать дальше
.23 июля 2019 года 13:41
Пониженные инфляционные ожидания и слабая деловая активность в еврозоне заставляют Европейский центральный банк (ЕЦБ) искать варианты смягчения денежно-кредитной политики, указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Регулятор, скорее всего, примет решение в этом направлении на... читать дальше
.23 июля 2019 года 13:15
"Цены на нефть за неделю упали на 6% на фоне ожиданий переизбытка продложения, снижения ураганной активности и намеков на охлаждение отношений между США и Ираном. Добыча нефти в Иране приближается к 2 млн баррелей в сутки, притом что до санкций она находилась около 4 млн. Соответственно, рынок не... читать дальше
.23 июля 2019 года 12:38
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: продажа от текущих уровней: $140,84, целевой уровень: $122,5, стоп-лосс: $145,8; ожидаемая доходность: +13%; временной горизонт удержания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.