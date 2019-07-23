В ожидании снижения ключевой ставки банки предъявили ажиотажный интерес к размещению ликвидности на депозитах в ЦБ - ИК "Велес Капитал"

"За несколько дней до проведения основных налоговых платежей Банк России ожидаемо сократил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,07 трлн руб. (против 1,35 трлн руб., размещенных банками неделей ранее). Однако предстоящие платежи в бюджет не смутили кредитных организации, предъявившие внушительный спрос на размещение средств в ЦБ. Так, банки были готовы разместить на недельных депозитах 1,7 трлн руб. Вероятно, такая ситуация могла быть связана с ожиданиями по снижению ключевой процентной ставки ЦБ в пятницу: с одной стороны, участники рынка стремились разместить средства на неделю до снижения ставок, с другой - рассчитывают восполнить запасы ликвидности после платежей в четверг уже по более низким ставкам. На валютном рынке доллар укреплялся ко всем шести валютам в индексе DXY и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. Такая ситуация связана прежде всего с вновь сократившимися ожиданиями резкого снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 бп (такие ожидания возросли в конце прошлой недели). Об этом же свидетельствует и повышение доходностей по американским гособлигациям. Так, доходность десятилетних UST поднималась до 2,07%, что стало максимумом с прошлого четверга. Также, вероятно, инвесторы вновь почувствовали некоторое усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что по-прежнему несет серьезную угрозу для мировой экономики. Рубль после 18:00 терял около 0,4%, торгуясь в районе 63,3 против доллара. Потери валют-аналогов по развивающимся рынкам были также весьма заметны", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.