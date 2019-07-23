"Быки" пытаются закрепиться выше 2700 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок смог скомпенсировать потери предыдущего дня, чему способствовал позитивный внешний фон. Основную поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 0,4%. При этом на рынке энергоносителей наблюдалось снижение порядка 0,4%, однако ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживал позиции выше 63 долларов за баррель. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, преодолев отметку 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза, Роснефти и ИнтеРАО, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались акции Уралкалия (-2,5%), корректирующиеся после 2 дней уверенного роста, а также Полюс (-1,2%) и Мосэнерго (-0,9%). Отметим, что индекс МосБиржи в ходе сегодняшней сессии предпринял попытку отыгрыша уровня 2700 пунктов, поддержки пробитой днем ранее. Закрепление выше этой отметки может стимулировать дальнейшие покупки. Сохранение позитивного внешнего фона, а также необходимость снять перекупленность на рынке, могут позволить "быкам" предпринять попытку тестирования сопротивления на уровне 2730 пунктов".