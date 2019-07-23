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23 июля 2019 года 17:42
Спрос на высокодоходные облигации в валюте бьет рекорды - ITI Capital
"Только высокодоходные еврооблигации (High Yield) с рейтингом ниже инвестиционного сохраняют потенциал снижения доходности, поэтому спрос на высокодоходные облигации в валюте бьет рекорды, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Инвесторы становятся все менее разборчивыми в условиях растущих ожиданий по снижению валютных ставок и ограниченного объема хороших эмитентов (сейчас на развивающемся рынке валютных еврооблигаций доминируют китайские компании). Помимо этого, рекордная доля еврооблигаций с отрицательной доходностью на долговом рынке подталкивает к более активному поиску бумаг с адекватной положительной доходностью. В этом обзоре мы задаемся вопросом, предвещает ли это коррекцию, и, если нет, то какие можно выделить актуальные идеи для покупки. В то же время, исходя из динамики падения ключевых активов с их пиковых уровней в сравнении со средним показателем во время рецессии, лишь в 5-летних КО США заложена 55%-ая вероятность наступления рецессии в США через 12 месяцев, в высокодоходных облигациях и акциях - не более 20%. Доходность 5-летних КО США с ноября 2018 г. упала на 122 б.п., тогда как во время прошлой рецессии 2008-2009 гг. - на 210 б.п.". По мнению Искандера Луцко, потенциал снижения доходности бондов развивающихся стран составляет 150-200 б.п, бондов США - порядка 100 б.п. Как преодолеть беспокойство, вызванное высокими оценками, но мощным импульсом и дефицитом облигаций? Надо ограничить вложения в керри и циклические сектора по сравнению с предыдущими периодами количественного смягчения: дорогие активы всегда подвержены шокам, даже когда Центробанки смягчают политику, считает эксперт ITI Capital. Доля хороших и ликвидных эмитентов из Ближнего востока и Африки составляет 12%, Латинской Америки - 14%, из развивающихся стран Европы - 8%. Следовательно, от ограниченного предложения выиграют в большой степени эмитенты с рейтингом не выше ВВ- из этих регионов. Главный инвестиционный стратег ITI Capital полагает, что в лучшем случае мы можем только наблюдать замедление в виде технической коррекции, как это было в мае и частично в течение третьей недели июля, и то в большей степени в отношении глобальных рынков акций и отдельных эмитентов, но не облигаций, для которых имеют значение фундаментальные факторы, такие как торговые войны, санкции и прочие последствия геополитических конфликтов, которые напрямую могут затронуть финансовое состояние компании. Спрос поддерживается перезапуском глобальной денежной монетарной системы - ее политика смягчается в связи с замедлением экономики. Замедление очевидно в отдельных регионах и странах, таких как еврозона и, частично, Китай, про США этого сказать нельзя. ЕЦБ может возобновить количественное смягчение (QE) уже в этом году, а в сентябре - снизить ставку на 10 б.п. ФРС дала понять, что готова снизить процентную ставку на 0,25 п.п. уже в июле, допуская при этом возможность дальнейшего снижения, несмотря на рост недавних ожиданий снижения на 0,5 п.п. Фискальные меры для поддержки экономики, как мы это наблюдаем в Китае и Японии. "Во втором полугодии по всему миру будут приниматься стимулирующие меры, что в итоге обеспечит устойчивый или активный рост. - прогнозирует Искандер Луцко. - По-прежнему сложно спрогнозировать принятие мощной стратегии по возобновлению инфляции - Центробанки смягчают свою политику, объем активов с отрицательными ставками возрастает. В коротком конце кривой бондов США заложены два решения о снижении ставки до конца года, и около четырех аналогичных решений - к концу 2020 г. Динамика в коротком конце американской кривой не только создает препятствия для того, чтобы ФРС "оправдала" ожидания рынка, но и усиливает опасения в отношении возможной ошибки со стороны ФРС или торговых конфликтов, ведущих к более масштабным потрясениям, несущим риски как гособлигациям, так и рисковым рынкам. В частности, снижение доходности КО США на 122 б.п. по сравнению с пиковыми значениями начала ноября указывает на то, что вероятность возникновения рецессии в США в следующем году превышает 53%, исходя из типичного снижения доходности на 210 б.п. во время предыдущих спадов в США. Аналогичным образом рынок высокодоходных обязательств США в настоящее время оценивает вероятность рецессии в США в течение следующего года в 19%, в то время как рынок облигаций США высокого инвестиционного уровня оценивает эту вероятность в 33%".
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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