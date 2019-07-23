Отечественный рынок акций пока слабо реагирует на внешний оптимизм - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок пока слабо реагирует на внешний оптимизм, так как большие идеи закончились вместе с дивидендным периодом. Закрытие выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи позволит рынку продолжить консолидацию. Если же рублёвый индикатор вновь окажется ниже 2700 пунктов, то это будет говорить о слабости рынка и его готовности продолжить падение", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.