Рубль защищён от резких движений налоговым периодом и относительно малыми объёмами покупки валюты в рамках бюджетного правила - "Открытие Брокер"

"Рубль не смог устоять перед укреплением доллара США на глобальном рынке, но смог укрепиться против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3970 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,53%, недельная снизилась до 7,64%, а месячная - до 7,73%. Доллар укреплял свои позиции против большинства рискованных валют, что коснулось и российского рубля. Кроме того, у нефти не получилось развить наступление, и котировки вновь снижаются. Уверенности в том, что ФРС будет агрессивно смягчать денежную политику нет, поэтому на рынке ожидают роста доходностей по долговым инструментам США. Между тем рубль защищён от резких движений налоговым периодом и относительно малыми объёмами покупки валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.