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23 июля 2019 года 16:35
Рубль защищён от резких движений налоговым периодом и относительно малыми объёмами покупки валюты в рамках бюджетного правила - "Открытие Брокер"
"Рубль не смог устоять перед укреплением доллара США на глобальном рынке, но смог укрепиться против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3970 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,53%, недельная снизилась до 7,64%, а месячная - до 7,73%. Доллар укреплял свои позиции против большинства рискованных валют, что коснулось и российского рубля. Кроме того, у нефти не получилось развить наступление, и котировки вновь снижаются. Уверенности в том, что ФРС будет агрессивно смягчать денежную политику нет, поэтому на рынке ожидают роста доходностей по долговым инструментам США. Между тем рубль защищён от резких движений налоговым периодом и относительно малыми объёмами покупки валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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23 июля 2019 года 17:42
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.23 июля 2019 года 15:51
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Рекомендуем инвестировать в серебро, золото как защитный актив также может быть в портфеле - УК "Альфа-Капитал"
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"Цены на нефть за неделю упали на 6% на фоне ожиданий переизбытка продложения, снижения ураганной активности и намеков на охлаждение отношений между США и Ираном. Добыча нефти в Иране приближается к 2 млн баррелей в сутки, притом что до санкций она находилась около 4 млн. Соответственно, рынок не... читать дальше
.23 июля 2019 года 12:38
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