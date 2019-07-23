Нефть консолидируется - БКС

"Нефтяные цены совершают разнонаправленные движения в рамках диапазона, сформированного в конце предыдущих торгов. На старте российской сессии котировки переписали дневной максимум, но затем ушли вниз, обновив минимум торгов. Сейчас Brent находится в небольшом "минусе" немного выше уровня $63. Давление на нефть оказало некоторое снижение напряженности, связанной с противостоянием Ирана с западными странами. После инцидента со своим танкером, захваченным иранскими военными силами, Великобритания выступила за создание совместно с европейскими странами международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Кроме того, иранская сторона заявила о нежелании эскалации конфликта с Лондоном и готовности дипломатически решать проблему, ожидая того же от Великобритании. Аналогичную международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива планируют создать Штаты. При этом госсекретарь страны подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном и американский президент готов к переговорам с Тегераном. Также повлиять на динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а завтра (17:30 мск) от Минэнерго США", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.