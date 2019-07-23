Рубль готовится шагнуть на новую ступень к евро - FxPro

"В первой половине вторника российская валюта все же находила в себе силы демонстрировать укрепление, особенно заметное в паре с евро. В целом единая валюта снижается на опасениях перед снижением ставок со стороны ЕЦБ, а также под тяжестью британского фунта, ведь риски Brexit "без сделки" могут перекинуться на экономику Еврозоны. Текущие уровни EUR/RUB важны с психологической точки зрения. Ранее пара отскакивала от данных отметок, останавливая снижение. Движение ниже вполне способно открыть путь к ликвидации коротких позиций по рублю, что будет дополнительным фактором его укрепления. При этом близость важного круглого уровня 70 может дополнительно подогревать накал борьбы между покупателями и продавцами. Дополнительный интерес к дальнейшей динамике евро подпитывается тем, что EUR/USD также находится у важных отметок. Провалившись под 1,1200 с утра во вторник, она находится в пределах досягаемости от двухлетних минимумов незадолго до важного заседания ЕЦБ (в четверг). Не будет удивительно, если евро все же сумеет удержать основные позиции до решения по ставке, а после прийти в движение на сигналах по монетарной политике ЕЦБ. Если Европейский центробанк будет максимально "давить на педаль" монетарного смягчения, EUR/RUB может довольно быстро перейти на еще одну ступень вниз, отправившись на поиски нового "дна" вблизи 68 рублей. Впрочем, нельзя отметать и еще один сценарий. В пятницу Банк России также опубликует свое решение по ставке, которое вполне может оказаться в духе активных смягчений политики. Ему под силу вернуть покупки валюты за рубли, а также развернуть курсы USD/RUB, EUR/RUB в сторону роста по направлению к 70 за доллар и 77 за евро на конец года вопреки тренду предыдущих месяцев", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.