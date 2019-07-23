Риски возвращения к снижению фондовых индексов в краткосрочном периоде остаются высокими - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии пытались отвоевать преодоленные днем ранее отметки 2700 и 1350 пунктов, но повышение нельзя было назвать уверенным. Риски возвращения к снижению в краткосрочном периоде остаются высокими. Поддержку рынку РФ могло бы оказать разве что неожиданное ралли на американских и нефтяных площадках", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.