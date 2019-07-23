Рынок железной руды следит за состоянием рынка стали - Julius Baer

Ралли на рынке железной руды столкнулось с сопротивлением, на которое указывает падение цен на биржах в Сингапуре и Китае на 4,5-6,5% с максимумов прошлой недели, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. На рынке, по мнению эксперта, складывается слабый фон: проблемы со стороны предложения становятся менее выраженными, производство стали преодолело сезонный пик, а запасы металла растут.

"Мы меняем свою позицию по рынку на осторожную и отмечаем доминирование рисков падения котировок, - отмечает Карстен Менке. - Экспорт железной руды из Бразилии восстанавливается после возобновления работы одного из ранее закрытых рудников. Тем временем, отгрузки из крупнейшего в Австралии порта в июне достигли нового рекорда. Спрос на руду со стороны китайских сталелитейных предприятий должен начать сокращаться в ближайшие месяцы на фоне того, что выпуск стали постепенно проходит сезонный пик. Тогда как сталелитейные заводы демонстрировали высокую активность большую часть года, в секторе формируются признаки перепроизводства. В начале июня запасы стали у китайских трейдеров начали рост, хотя в летние месяцы они обычно постепенно снижаются. По мере изменения рыночного фона и принимая во внимание тот факт, что недавнее ралли было, по нашим оценкам, связано со следованием за трендом и технической торговлей, мы занимаем осторожную позицию по сектору. Даже в краткосрочной перспективе мы отмечаем большую вероятность снижения котировок железной руды, чем их роста. Тем временем, цены на сталь будут двигаться в заданном диапазоне. В более долгосрочной перспективе переход Китая к основанному на потреблении экономическому росту станет негативом для динамики спроса на сталь, а структурный рост предложения металлолома снизит зависимость сталелитейной отрасли от железной руды".