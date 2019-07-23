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23 июля 2019 года 14:45
Нашими фаворитами в секторе на данный момент являются Лукойл и Татнефть - ITI Capital
"Нашими фаворитами в секторе на данный момент являются Лукойл и Татнефть, - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. - Акции Лукойла можно продать по текущей оферте с доходностью 4,5% до конца августа (хотя выкуп будет частичным), а новая программа выкупа и финансовые результаты за 2К19 могут стать следующими триггерами роста акций (на 9-10% до конца года). Акции Татнефти предполагают привлекательные дивидендные выплаты до конца года: доходность промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 г. может составить 7% по обыкновенным и 8% - по привилегированным акциям". Средняя цена нефти Brent во 2К19 выросла до $69/барр. по сравнению с $63/барр. в 1К19, но в годовом сопоставлении снизилась на 7% относительно рекордных уровней 2К18, указывается в обзоре ITI Capital. Нефть марки Urals показывала сходную динамику, средняя цена за 2К19 была на уровне $68,5/барр. Поставки российской нефти на экспорт были частично ограничены в связи с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" и полностью восстановились, по информации Транснефти, в начале июля, что может негативно сказаться на экспортной выручке российских производителей нефти за последний квартал. Добыча нефти российских компаний во 2П19 будет по-прежнему ограничена условиями соглашения ОПЕК+. Таким образом, компании не смогут реализовать имеющийся потенциал наращивания добычи за счет новых проектов и будут продолжать фокусировать свои усилия на улучшении операционной эффективности, полагает Анна Лакейчук. "Новатэк первым среди компаний сектора опубликовал операционные результаты и представит финансовую отчетность 24 июля. Рост выручки продолжится на фоне увеличения объемов реализации газа во 2К19 до 18,74 млрд куб м (+12,7%) за счет роста добычи газа и выхода проекта Ямал СПГ на полную мощность. Увеличение экспорта СПГ (до 3,63 млрд куб. м против 0,65 млрд куб. м во 2К18) также будет позитивным фактором для выручки и EBITDA компании. Мы ожидаем, что EBITDA маржа компании сохранится на уровне около 50% (1К19: 50,4%). Отчетность по МСФО Роснефти и Газпром нефти ожидается в первой половине августа, остальных компаний - в конце августа. Лукойл и Татнефть, по нашим ожиданиям, могут сохранить лидерство среди российских компаний по удельным показателям EBITDA и FCF на баррель добычи по итогам первого полугодия 2019 г.", - указывает эксперт ITI Capital.
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