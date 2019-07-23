Статистика по реальной экономике не отражает позитива на рынках - Julius Baer

"Первая неделя сезона отчетности принесла очень позитивные новости и показала устойчивое положение многих компаний. - отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Результаты работы более 75% корпораций из индекса S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты за II квартал, превзошли ожидания по прибыли. На текущей неделе внимание рынков останется прикованным к Wall Street, и мы уверены, что поток позитивных новостей может продолжиться с выходом в ближайшие дни следующей порции отчетов крупнейших корпораций. На этом фоне рост индексов до новых максимумов не будет сюрпризом. Рынок облигаций также находится на довольно высоком уровне, а высокодоходные бумаги остаются в фокусе инвесторов, поскольку поиск доходности заставляет многих игроков забывать о присущих данному сегменту рисках".

На микроуровне картина складывается слишком хорошей, чтобы быть правдой, полагает эксперт Julius Baer. Тем не менее, достаточно посмотреть чуть шире и проанализировать текущую ситуацию. Несмотря на то, что II квартал принес множество позитивных (и одновременно ретроспективных) корпоративных новостей, макроэкономическая конъюнктура достигла пика и уже демонстрирует серьезные сигналы будущей слабости. Индекс менеджеров по закупкам PMI резко контрастирует с корпоративной отчетностью последнего квартала. Снижение этого опережающего показателя говорит об искажениях и завышенных оценках на рынке облигаций. С учетом падающих доходностей и падения ожиданий по инфляции на 5-летнем горизонте до новых многолетних минимумов, это является неблагоприятным сигналом для будущей динамики делового цикла. На текущей поздней стадии цикла замедление инфляции сопровождается торможением роста ВВП, что, однако, приводит в замешательство, поскольку последний, согласно экономической теории, должен ускоряться.

"На этом фоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе и ФРС США на следующей должны будут искать варианты смягчения денежно-кредитной политики для снижения рисков начала рецессии в будущем. Понижение процентной ставки в Соединенных Штатах приведет к ослаблению доллара и благоприятно отразится на испытывающих трудности развивающихся странах. С другой стороны, снижение курса евро вследствие действий ЕЦБ окажет понижательное давление на швейцарский франк. Фондовые рынки "переварят" новости регуляторов и продолжат свой рост, тогда как привлекательность физического золота, скорее всего, остается неизменной". - заключает Янвиллем Акет.