Рекомендуем инвестировать в серебро, золото как защитный актив также может быть в портфеле - УК "Альфа-Капитал"

"У драгоценных металлов было несколько поводов расти на прошлой неделе. Первым был глава ФРС, который высказался за поддержание роста экономики, в том числе за счет смягчения денежной политики. Понижение ставки делает стоимость хранения металлов ниже, что стало драйвером роста для большинства металлов. Наилучший результат показала цена серебра, которая выросла на 6%. Платина и золото показали 2% доходности. Палладий показал отрицательную доходность -2%, и пока мы не видим апсайда в этом металле и ждем дальнейшего его снижения. Мы продолжаем смотреть позитивно на платину, учитывая, как падает спрос на палладий. Цена серебра может скорректироваться, но мы также рекомендуем инвестировать в этот металл. Золото как защитный актив также может быть в портфеле", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.