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23 июля 2019 года 13:41
ЕЦБ готовится к аккуратному смягчению политики - Julius Baer
Пониженные инфляционные ожидания и слабая деловая активность в еврозоне заставляют Европейский центральный банк (ЕЦБ) искать варианты смягчения денежно-кредитной политики, указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Регулятор, скорее всего, примет решение в этом направлении на заседании в ближайший четверг и адаптирует стратегию обнародования будущего содержания своей политики, чтобы открыть возможность для поддержки реальной экономики. Так, например, ЕЦБ может скорректировать фразу о том, что процентные ставки "остаются на текущем уровне", дополнив ее словами "или ниже". Это, по мнению эксперта Julius Baer, укрепит уверенность рынков в том, что процентные ставки в еврозоне еще долго не будут повышаться, хотя финансовые рынки уже закладывают в котировки отсутствие повышений еще в течение более четырех лет. Европейский центробанк имеет, по крайней мере в теории, другие варианты смягчения политики. Отрицательная ставка по депозитам, которая сейчас находится на уровне -0,4%, может быть снижена до -0,5%, и регулятор может возобновить масштабные программы покупки активов. "Мы считаем маловероятным подобные решения на ближайшем заседании совета управляющих ЕЦБ, поскольку они требуют определенной технической подготовки и консенсуса внутри самого регулятора, - подчеркивает Дэвид Коль. Кроме того, заявления по итогам июньского заседания указывают на сохранение уверенности в том, что инфляция остается в растущем тренде. Последние данные по динамике кредитования были довольно позитивными, указывая на ускорение роста в ближайшие полгода. Кроме того, ЕЦБ, кажется, не нравится образ регулятора, который реагирует на рыночную динамику, а не на экономические показатели. Рыночные индикаторы, например, снижение связанных с динамикой цен инфляционных свопов, в настоящее время оказывают большее влияние на центробанк в плане смягчения политики, чем текущая статистика. Принимая во внимание высокие ожидания инвесторов, вероятность разочаровывающих итогов заседания ЕЦБ является довольно высокой. Пара EUR/USD может получить поддержку, если регулятор изменит стратегию обнародования дальнейшей политики, которая будет указывать на вероятность снижения процентных ставок и возобновления покупки активов. ереключение внимания рынков на предстоящее заседание ФРС США, вероятность снижения ставок по итогам которого очень высокая, также может подтолкнуть евро вверх. Мы ожидаем курс евро к доллару США на уровне 1,13 в ближайшие три месяца".
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