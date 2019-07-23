Взгляд крупных игроков на рынок нефти, скорее, негативный - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть за неделю упали на 6% на фоне ожиданий переизбытка продложения, снижения ураганной активности и намеков на охлаждение отношений между США и Ираном. Добыча нефти в Иране приближается к 2 млн баррелей в сутки, притом что до санкций она находилась около 4 млн. Соответственно, рынок не сможет поглотить иранскую нефть, и инвесторы опасаются сильного снижения цен на этом фоне. Рынок также игнорировал снижение запасов нефти в США выше прогнозов. Возвращение нефтяных платформ в строй после урагана увеличит добычу в США, которая упала с 12,4 млн до 12 млн баррелей в день. Некоторую поддержку ценам на нефть в конце недели оказала ситуация в Ормузском заливе, где иранские силы захватили британский танкер. Пока ситуация остается неразрешенной, но сценарий с захватом танкеров может повторяться в будущем. Риски безопасной транспортировки нефти растут, что может сказаться ростом цен на энергоресурсы. Взгляд крупных игроков на рынок, скорее, негативный: если посмотреть, как растут "короткие позиции" на деривативном рынке, количество "длинных" позиций на рынке сейчас находится на низких уровнях с 2013 года", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.